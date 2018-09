Ezequiel participa da reunião geral, em Mossoró, ao lado do vereador João Gentil

Créditos das Fotos: Divulgação/Assessoria

Em Mossoró, o deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB) foi recebido em caloroso encontro com lideranças, amigos e correligionários do vereador João Gentil, no início da noite desta quarta-feira (19). Também participaram da reunião geral; Tião Couto, candidato a vice-governador na chapa encabeçada pelo governador Robinson Faria que ficou em Natal para participar de um debate e o candidato a deputado federal, Fábio Faria.

“João Gentil executa um trabalho de destaque em Mossoró e tem somado com nosso mandato na Assembleia Legislativa. Através de sugestões que recebi encaminhei para o Poder Executivo demandas em nome de Mossoró e estamos vigilantes para que todas se tornem logo realidade”, disse Ezequiel Ferreira.

Via requerimentos, Ezequiel pleiteou sistema de videomonitoramento, reparação na adutora Jerônimo Rosado – Mossoró e Assú, patrulhamento dos Bairros de Abolição I, Abolição II, Abolição III E Abolição IV, Abolição V, Redenção e Integração e uma ação rápida de tapa buracos – BR 304 – no trecho Angicos a Mossoró.

“Nesta visita tive oportunidade de vivenciar mais as necessidades do povo de Mossoró. Que ganha mais uma voz no Poder Legislativo Estadual, com a renovação do nosso mandato, desejo que venho trabalhando para que no dia 7 de outubro tenha o reconhecimento o povo potiguar, em especial o mossoroense”, disse o deputado.