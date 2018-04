Ezequiel participa da Cavalgada em Espírito Santo e presta contas da atividade parlamentar

Crédito: Jornalista Rodrigo Rafael

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) participou ontem (15) da tradicional Cavalgada dos Amigos que faz o percurso entre Espírito Santo e Jundiá. O prefeito Fernando Teixeira (PSDB) recebeu o deputado.

“Centenas de cavaleiros se inscrevem todos os anos. Este ano teve um ingrediente a mais que foi a chegada das chuvas. Há seis anos lutamos contra a seca. As chuvas chegaram e o olhar o sertanejo mudou. Há esperança no olhar. Vejo no olhar e no desejo do sertanejo uma boa invernada”, comentou Ezequiel Ferreira.

Operação tapa-buraco, viatura policial, ambulância, pavimentação de ruas e o veículo refrigerado para o transporte da produção da agricultura familiar estão entre as conquistas do deputado Ezequiel Ferreira para a cidade de Espírito Santo.

Após a Cavalgada, como sempre faz, o deputado Ezequiel Ferreira participou de encontros com lideranças e comunidades de Espírito Santo e Jundiá para traçar metas para a atuação parlamentar e obter conquistas para os municípios da região