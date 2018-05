Ezequiel Ferreira volta a cobrar restauração em BRs e RNs ao DNIT e DER

Crédito das Fotos: Juquinha JCN / Cedida



Desde o início do ano que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), vem cobrando insistentemente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a manutenção das BRs pelo interior do Estado, principalmente, na Região Seridó.

“Já protocolamos diversos requerimentos ao DNIT. O descaso do Governo Federal tem sido gritante. Destaco o descalabro com as BR 226 e 427. Os buracos estão por toda parte. Não há trecho entre as cidades do Seridó que tenha condição de trafegar com segurança. Por isto estou mais um vez apelando para que o DNIT faça a recuperação urgente da malha viárias na 226 e 427”, explicou Ezequiel Ferreira.

Na BR 226, passando por Santa Cruz, Currais Novos, São Vicente, Florânia até chegar em Jucurutu os estragos estão por toda parte. Já na BR 427 de Currais Novos até Caicó indo a Serra Negra do Norte, na fronteira com a Paraíba a situação deficitária das estradas coloca em risco os que trafegam pela BR.

Ezequiel Ferreira de Souza também criticou a falta de cuidado do Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DER/RN) com as rodovias estaduais. “Trafegar pela RN 088 de Parelhas até Jardim do Seridó. Passar pela RN 089 de Ouro Branco até o estado da Paraíba. A 118 de Caicó até Jucurutu. A RN 087 que passa de Florânia até Tenente Laurentino Cruz. São trechos incrivelmente desgastados em que o Governo do Estado precisa se voltar para melhorar a situação das estradas até para evitar acidentes, pois o risco à vida das pessoas é constante”, disse Ezequiel.

Ainda para o Seridó, o deputado Ezequiel sugeriu a construção de um trevo de acesso ao distrito Manoel Domingos, na rodovia RN-087, no município de Lagoa Nova. A obra precisa ser feita com urgência para dar segurança aos pedestres que utilizam a parada de ônibus do distrito, principalmente no ato de embarcar e desembarcar.

O deputado Ezequiel Ferreira também chama atenção para situação caótica da RN 288 passando pela Rajada entre Acari e Carnaúba dos Dantas, estrada que também atende a comunidade de São Vicente, São José do Seridó e Cruzeta. “Os buracos estão incrivelmente grandes e dificultando o percurso do seridoense”, justifica.