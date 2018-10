Ezequiel Ferreira visita Bom Jesus, no Agreste potiguar

Créditos das Fotos: Divulgação/Assessoria

Ontem dia (3) o deputado Ezequiel Ferreira (PSDB) visitou o município de Bom Jesus, na região Agreste do Estado. Ele participou de um arrastão pelas ruas da cidade com um comício no final, tudo organizado pelo prefeito Clécio e lideranças do município.

“Estou vendo Bom Jesus transformada. Aqui tem amizade e solidariedade que são atitudes que podem modificar o cenário de um município. Aqui estou para contribuir”, salientou Ezequiel Ferreira, candidato à reeleição para deputado estadual. Na cidade foi recepcionado pelo prefeito Clécio, a primeira-dama, Cláudia, Tânia de Nicolau, vice-prefeita, Raphael vereador e presidente da Câmara, e os vereadores: Chagas, Josael, Professora Beta, Professor Rosivaldo, Amaro Neto e Leonardo, que reuniram amigos e lideranças.

Durante o comício Ezequiel Ferreira prestou contas das ações já obtidas para Bom Jesus como ambulância, veículos refrigerados para o transporte da produção da agricultura familiar, reforço para a estrutura e melhoria do escritório da Emater na cidade, pavimentação de ruas e o fornecimento de raquete de palma forrageira. Além dos pleitos para Bom Jesus como a pavimentação de ruas, poços nas comunidades Lagoa do Mel, Piabas, Passagem Comprida e Grossos, aumento do efetivo policial, ambulância e a inserção do município nos programas Moradia Cidadã e Cartão Reforma.