Ezequiel Ferreira visita Bom Jesus no Agreste e presta contas de ações do seu mandato

Crédito: Jornalista Rodrigo Rafael

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa atendeu convite do prefeito Clécio Azevedo (PSDB) e foi prestigiar os 56 anos de emancipação política, de Bom Jesus, no Agreste Potiguar. O deputado federal Walter Alves (MDB) também participou da programação.

“Bom Jesus é um município importante no Estado e no Agreste. O prefeito Clécio tem feito uma gestão inovadora e nosso mandato tem sido parceiro. Conseguimos a extensão de água do distrito de Lagoa do Mel, reforço de um novo carro modelo gol para a polícia militar e uma ambulância 0Km para atender à população. Também viabilizamos junto a Emater RN a entrega de equipamentos e um veículo para a extensão rural”, enumerou Ezequiel Ferreira.

Clécio Azevedo, prefeito do município recebeu os deputados e agradeceu a parceria de Ezequiel Ferreira. “Na nossa gestão procuramos enaltecer o que Bom Jesus tem de melhor e de mais valioso, a sua cultura e história. Ezequiel tem sido um parceiro da administração em setores de saúde, segurança, infraestrutura e recursos hídricos”, frisou o prefeito de Bom Jesus.