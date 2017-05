Ezequiel Ferreira solicita reforço policial para mais quatro regiões do Estado

A preocupação com a insegurança que se espalhou pelo Estado tem sido uma constante do mandato do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), que desenvolve ações legislativas concretas, contribuindo para que a população volte a ter uma segurança pública adequada.

Recentemente, o parlamentar encaminhou solicitação de providências ao governo do Estado que, ao serem atendidas vão melhorar as condições de trabalho do aparato da Segurança Pública, no combate à criminalidade em municípios de quatro regiões: Macau (Salineira), Maxaranguape (Metropolitana), Pedro Velho (Agreste) e Ouro Branco (Seridó).

“Macau, com uma população estimada superior a 31 mil habitantes está bastante vulnerável quanto à segurança pública. As estatísticas revelam aumento de vítimas de todas as práticas criminosas. O aumento do efetivo policial é uma das principais reivindicações da população” justificou o deputado Ezequiel na solicitação feita ao governador Robinson Faria (PSD) e à secretária de Segurança e da Defesa Social, Sheila Freitas.

Requerimento semelhante foi feito para Maxaranguape que tem uma população de 12 mil habitantes e passa pelos mesmos problemas e necessitam de mais policiais para as ações de combate à criminalidade.

Para Pedro Velho, além do aumento do efetivo, o deputado solicitou um carro para auxiliar nas atividades policiais. Naquele município do Agreste há preocupação também com a zona rural, onde o fluxo de drogas e outras práticas criminosas estão ocorrendo de forma abusiva.

Ouro Branco também está sendo contemplado com as ações do deputado Ezequiel que solicitou para o município o aumento do efetivo policial militar e a disponibilidade de uma viatura para auxiliar nas atividades policiais, assegurando assim melhores condições de trabalho ao sistema de segurança da cidade.