Ezequiel Ferreira solicita ao Governo do RN e DNIT inspeção na ponte de Igapó

Crédito da Foto: Eduardo Maia

Há 28 anos a ponte de Igapó, como é mais conhecida a ponte do Potengi presidente Costa e Silva, não passa por nenhum reparo. Esta situação é motivo de preocupação por todos que utilizam aquela via para os deslocamentos, entrando ou saído da capital para os bairros de Natal, localizados na Zona Norte bem como para outras cidades. Preocupado com essa situação, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) requereu ao Governo do Estado e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) uma inspeção na estrutura da ponte.

“A ponte está operando acima da carga prevista para a sua estrutura que há 28 anos não recebeu nenhuma obra de manutenção. Em decorrência dessa falta de reparos, dos fenômenos naturais e pelo impacto das cargas que por lá passam, a ponte de Igapó está com a sua estrutura de concreto degradada, com enferrujamento das ferragens dos pilares e algumas perfurações nas estacas de fundação”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira no requerimento protocolado na Mesa Diretora.

Uma das principais vias de acesso que liga a Zona Norte as demais regiões de Natal, a ponte Igapó, foi construída em duas etapas. A primeira parte em 1916, para suprir o fluxo ferroviário. A segunda etapa em 1988 garantiu uma maior mobilidade por ser uma ponte rodoferroviária.

O deputado Ezequiel reforça que é preciso ser feito um estudo de viabilidade técnica sobre as condições atuais da ponte e que com a máxima brevidade sejam realizados os reparos necessários para garantir a segurança para todos que utilizam aquela via.