Ezequiel Ferreira solicita a Sesed ações de Segurança para Tenente Laurentino

Os moradores do pacato município de Tenente Laurentino, distante 229 quilômetros de Natal, estão assustados com o crescimento de ocorrências criminais nas últimas semanas. E, através da prefeita da cidade, Sueleide de Morais Araújo, buscaram apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira (PSBD), para que a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) reforce as atividades de combate à criminalidade na região.

O deputado Ezequiel Ferreira vai buscar a intervençãda Sesed para que sejam adotadas ações de segurança no município, da região Seridó, inclusive com aumento de efetivo e melhores condições de atuação das forças policiais. “Estou triste com o que está acontecendo em Tenente Laurentino. Uma cidade que era tão calma, agora todos os dias é um roubo, assalto, furto, crimes que a comunidade não convivia com tanta frequência”, lamentou Ezequiel Ferreira.

A cidade de Tenente Laurentino é formada por muitos distritos e reúne perto de 6 mil moradores. A rotina do município de vocação agropecuária tem sido constantemente modificada pela onda de violência. “Tenente tem sofrido com o descaso em relação a presença de policiais. O povo quer ver e ouvir mobilizações como as do deputado Ezequiel Ferreira em nome dos moradores de Tenente. Temos que agir como cidadãos conscientes e assumir nossa responsabilidade em nome da segurança pública”, comentou a prefeita Sueleide de Morais Araújo.