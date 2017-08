Ezequiel Ferreira ressalta a importância do emprego e renda no Festival de Inverno em Serra de São Bento

Com sete anos de tradição, o Festival de Inverno de Serra de São Bento, no Agreste Potiguar se consolida entre um dos maiores do Rio Grande do Norte. O evento tem programação até o domingo (6). O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa ressaltou a importância do evento para a região.

“Acompanho o festival há anos e sempre vem crescendo. Em Serra de São Bento a cultura pulsa forte. O evento criado na gestão de Chico de Erasmo já virou marca e este ano, mesmo com a crise que afeta os municípios não poderia deixar de acontecer. Aqui também gera emprego e renda, além de valorizar a gastronomia e impulsionar a cultura. A prefeita Wanessa Moraes fez parcerias importantes e o festival consolida sua tradição e respeito, em todo Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a abertura oficial do evento.

Em seu primeiro ano de gestão, a prefeita Wanessa Moraes elogiou a parceria da Assembleia Legislativa. “Para compreender a importância e valorização da cultura local no festival, tivemos apoios importantes. A Assembleia Cultural foi um deles. Serra de São Bento nesses três dias atrai pessoas não só do Agreste, mas da capital e de regiões vizinhas. Estamos felizes em poder montar uma programação rica em eventos que unem modernidade e tradição. A cultura também é uma prioridade e me sinto muito feliz por poder abrir oficialmente esse Festival de Inverno que contempla a crianças, jovens e adultos”, disse.

Além do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, a prefeita Wanessa Moraes e a vice-prefeita Solange Ferreira receberam o secretário estadual do Turismo, Ruy Gaspar, o presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz e o presidente da Femurun, Benes Leocádio.

Distante cerca de 120 km de Natal, Serra de São Bento fica numa região serrana composta por quatro cidades, que formam a região: Passa e Fica, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras e Araruna/PB. Em termos gastronômicos o Festival de Inverno pautou sua temática baseada na nova cozinha potiguar, além de alguns restaurantes convidados da capital potiguar. Também dispõe de Festival de Cervejas Artesanais, Festival de Cachaça da Borborema/PB e uma parceria de vinhos.