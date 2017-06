Ezequiel Ferreira requer programa Agentes do Saneamento para Boa Saúde

O “Agentes do Saneamento” é um programa desenvolvido pela gerência de Qualidade do Produto e Meio Ambiente da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) em parceria com as secretarias de saúde dos municípios, que são contemplados com uma ação de educação ambiental. O programa forma multiplicadores com o objetivo de levar a educação ambiental até à comunidade.

Em função do seu objetivo que é atingir o maior número de pessoas com informações sobre o uso racional da água, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) solicitou do governo do Estado a sua implantação no município de Boa Saúde, na região Agreste.

“Além das orientações sobre o uso racional da água, os agentes comunitários de saúde treinados pelo programa repassam à população informações importantes sobre preservação dos mananciais, esgotamento sanitário e desmatamento. Os agentes, que estão em contato diário com a população, cumprem um papel de liderança fundamental para sensibilizá-la quanto ao dever de preservar o meio ambiente,” justifica o deputado Ezequiel.

Outras duas ações do presidente do Legislativo na área de saúde, que visam melhorar a qualidade de vida dos habitantes do município foram as solicitações à secretaria de Saúde no sentido de que seja disponibilizada uma ambulância, e à secretaria de Infraestrutura do Estado para que firme convênio com o município para a pavimentação e drenagem de ruas.

O município só dispõe de uma ambulância para atender uma população estimada em 10 mil habitantes. Com outro veículo desse tipo, segundo a justificativa do deputado, vai ser possível prestar um atendimento de qualidade à população.