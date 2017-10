Ezequiel Ferreira requer microcrédito para Cruzeta, Florânia, Tenente Laurentino e São Vicente

Crédito da Foto: Eduardo Maia

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), solicitou a inclusão das cidades de Cruzeta, Florânia, Tenente Laurentino Cruz e São Vicente, na relação dos municípios contemplados com o programa microcrédito.

“O Microcrédito é um apoio aos que desejam empreender. O programa financia até R$ 3 mil aos comerciantes informais e R$ 6 mil para os formais. Todo apoio neste momento de superação de crise econômica é muito bem-vindo. Por isto, fiz a gestão junto ao Governo do RN para que o programa seja ampliado”, justificou Ezequiel Ferreira.

O Programa do Microcrédito do Empreendedor é desenvolvido de forma pioneira pelo Governo do RN, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS e em parceria com a Agência de Fomento do RN – AGN. Cada financiamento tem prazo de até 12 meses para ser quitado com taxas de juros de 1,5% ou 1,7% ao mês, com desconto de 100% dos juros para as quitações em dia.

O foco do programa é estimular a autonomia financeira, a geração de emprego e renda e expandir os pequenos negócios locais, aquecendo a economia. Até o momento, foram atendidas 59 cidades, com 3.107 cheques entregues, que representou a injeção de R$ 7,8 milhões. O número deve chegar a R$ 40 milhões até o final de 2018 para empreendedores de todo o estado.