Ezequiel Ferreira requer instalação de torre de telefonia na região Agreste

Crédito da Foto: Eduardo Maia

Com o objetivo de promover o desenvolvimento das telecomunicações em todos os municípios do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), apresentou requerimento solicitando estudo de viabilidade técnica para a instalação de uma torre de telefonia celular no sítio Santa Cruz, no município de Vera Cruz.

“A população está enfrentando sérios problemas no que diz respeito à rede de telefonia celular, haja vista que muitos distritos e cidades vizinhas ao município de Vera Cruz, não possuem sinal de celular, pela ausência de torre de telefonia móvel”, justificou Ezequiel Ferreira de Souza.

Segundo o deputado, o sinal que chega até os municípios é de baixa qualidade e restrito apenas às operadoras Vivo e Oi Móvel. Além de Vera Cruz, pelo menos outros quatro municípios serão beneficiados com a instalação do equipamento: Boa Saúde, Lagoa Salgada, Senador Elói de Souza e Bom Jesus.