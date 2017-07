Ezequiel Ferreira requer do Banco do Brasil reabertura da agência de Lajes

O município de Lajes, com uma população de 112.234 habitantes, vem sofrendo com os transtornos provocados pelo fechamento da agência do Banco do Brasil, após ter sido alvo de práticas criminosas. Para a realização dos serviços bancários, os moradores precisam se deslocar para as outras cidades vizinhas resultando em gastos com o deslocamento.

Diante dessa situação, o presidente da Assemblei8a Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) encaminhou ofício ao superintendente do Banco do Brasil no Rio Grande do Norte, Ronaldo Alves de Oliveira solicitando a reabertura da agência.

“O fechamento da agência está afetando a economia, não só de Lajes como de outros municípios da região Central. O comércio local já sente as consequências com a diminuição nas vendas. A população de Lajes está clamando pela reabertura da agência”, justifica Ezequiel Ferreira.

Outra ação legislativa do deputado para beneficiar Lajes e a Região foi a solicitação ao Governo do Estado que implante os programas Moradia Cidadã Servidor, Moradia Cidadã Município e Cartão Reforma, que são destinados a combater o déficit habitacional.

Ainda para a região Central, Ezequiel solicitou do governo a perfuração e instalação de poços tubulares na fazenda Timorante – áreas B e D, no município de Pedro Avelino.

Ezequiel ressalta em sua propositura é necessária para que não ocorra problema de colapso no abastecimento da comunidade rural, onde há uma vasta criação de ovelhas. Os moradores de região também sofrem com os transtornos do abastecimento precário.