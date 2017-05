Ezequiel Ferreira requer Central do Cidadão e saneamento básico para Macau

A Central do Cidadão é um programa do Governo do Estado, executado pela secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS) que oferece, um conjunto de serviços públicos essenciais, em um local de fácil acesso à população. É por esta razão que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) sugeriu ao governador Robinson Faria (PSD) a reativação das atividades e a construção de uma sede da central em Macau, na região salineira.

“A Central do Cidadão é um órgão de suma importância para o município de Macau e toda a região Salineira, pelos serviços que oferece para a população, centralizados em um único local. A sugestão é a sede seja construída no terreno em que se encontram as ruínas da Primeira Companhia de Polícia, que está desativada”, sugeriu o deputado Ezequiel Ferreira.

O terreno sugerido localiza-se por trás do Restaurante Popular e próximo da Universidade Federal. Hoje serve como ponto de comercialização de drogas e de prostituição, pelo estado de abandono em que se encontra.

Outra ação do deputado Ezequiel para beneficiar a população de Macau foi no sentido de que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) conclua o saneamento básico nos bairros Porto da Pescaria, Arnóbio Abreu e na praia Camapum.

Em reunião realizada no dia 4 de abril, na sede da CAERN, da qual participaram prefeitos de vários municípios do interior, o diretor presidente da Companhia, Marcelo Toscano assegurou ao presidente da Assembleia Legislativa a conclusão dessas obras.

“Sabemos que o saneamento básico é um item essencial para toda a sociedade para que sejam evitadas doenças que provém dos esgotos a céu aberto”. Por isso solicitamos uma atenção especial para atender esse pleito da população de Macau’, afirmou o deputado Ezequiel.