Ezequiel Ferreira requer carros frigoríficos para matadouros públicos de seis regiões

Na maioria dos munícipios do interior do Rio Grande do Norte é notório que o transporte de carnes abatidas necessita passar por mudanças. Atualmente o transporte é feito em veículos abertos, ficando o produto exposto ao ambiente externo e sem qualquer tipo de higiene e cuidados básicos. Preocupado com a segurança alimentar no RN, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) está solicitando ao Governo do Estado a aquisição de veículos utilitários adaptados com câmaras frigoríficas para o transporte dos animais abatidos nas regiões Agreste, Trairi, Mato Grande, Central, Salineira e Grande Natal.

“Sabemos que o transporte de animais para o estabelecimento de abate caracteriza-se como a primeira etapa do abate, com efeitos significativos na qualidade da carne. Diversos países e seus consumidores exigem, através de regulamentos legais, que parâmetros de bem estar animal sejam considerados no manejo, tanto durante a produção, quanto no abate e comercialização do produto”, justifica o deputado Ezequiel, presidente da Assembleia Legislativa.

Pela solicitação encaminhada ao governador Robinson Faria (PSD) e à diretora geral da EMATER, Cátia Lopes, estão incluídos na relação da região Agreste os municípios de Boa Saúde, Bom Jesus, Canguaretama, Espírito Santo, Lagoa D’Anta, Lagoa de Pedras, Monte Alegre, Nova Cruz, Santo Antônio, São José de Campestre e Serra de São Bento.

O deputado Ezequiel também requereu o benefício para municípios das regiões Trairi, Mato Grande, Salineira, Central e Grande Natal. No Trairi os equipamentos são solicitados para Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã e Santa Cruz.

No Mato Grande o requerimento contempla João Câmara, Poço Branco, Pureza e Touros. Na região Salineira os carros são destinados para Areia Branca, Macau e Pedra Grande.

Afonso Bezerra, Caiçara do Rio do Vento, Angicos, Santana do Matos e Lajes são os municípios da Região Central a serem beneficiados..Na região Metropolitana os carros foram solicitados para Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Nísia Floresta e Maxaranguape.