Ezequiel Ferreira reforça a solicitação para recuperação de estradas no Estado

Construção, pavimentação e recuperação de estradas foram providências solicitadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população de dezenas de municípios do Estado em 7 regiões distintas, tanto ao Governo do RN como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT).

“Os benefícios que solicitamos estão embasados no pedido de moradores dessas cidades, assegurando assim o tráfego de veículos com segurança para quem se desloca diariamente pelas rodovias, bem como para o escoamento da produção da região. As estradas estão em estado crítico de conservação”, justifica o deputado Ezequiel.

Recuperação do trecho rodoviário que interliga a RN-160 A RN-306, em Ceará Mirim, bem como ações de pavimentações em Angicos, Macau, Bom Jesus, Nova Cruz, São José de Campestre, Tangará, Nísia Floresta, Canguaretama, São José de Mipibu e Maxaranguape estão entre as solicitações do deputado.

No setor de estradas estaduais, com os requerimentos encaminhados ao governador Robinson Faria (PSD) e ao secretário de infraestrutura, Jáder Torres vão ser beneficiados os municípios Lagoa Nova, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz, Acari, Cruzeta, São José do Seridó, Caicó, São Vicente, Florânia, e Jucurutu.

Entre os encaminhamentos nesse setor está o estudo de viabilidade técnica para a construção da estrada entre Lagoa Nova e Cerro Corá (RN-087), principal via de ligação entre os dois municípios que está com trecho em péssimas condições de tráfego, totalmente no barro.

Ezequiel Ferreira também solicitou a recuperação de outro trecho da RN-087, que liga os municípios de Florânia e Tenente Laurentino Cruz. “Devido à buraqueira, motoristas têm que reduzir a velocidade para evitar acidentes e danos aos seus veículos, colocando em risco suas próprias vidas. Os pontos mais críticos estão próximos a cidade de Florânia”, disse Ezequiel Ferreira.

O deputado também requereu o recapeamento asfáltico do trecho da RN-288, ligando os municípios de Acari, Cruzeta, São José do Seridó e Caicó, bem como a iluminação do trevo da RN-088 que liga Lagoa Nova a Tenente Laurentino Cruz e o ponto de parada no município de Lagoa Nova.

Outro trecho importante que está necessitando de recuperação e que foi solicitado pelo deputado Ezequiel ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), Walter Fernandes é o da BR-226 entre os municípios de São Vicente e Florânia.