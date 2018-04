Ezequiel Ferreira recebe pleitos de parlamentares da região Seridó

Crédito da Foto: Ney Douglas

Uma comitiva de vereadores do município de São Vicente esteve na Assembleia Legislativa, na tarde desta quarta-feira (11), para discutir com o presidente da Casa, deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), ações para o município e região Seridó. No encontro, os parlamentares disseram que as principais carências na cidade são ligadas às áreas de Saúde e Segurança. O presidente da Assembleia se comprometeu a colaborar.

De acordo com o presidente da Câmara de São Vicente, Erivan Laurentino, o município precisa de auxílio para o transporte de pacientes. Acompanhado pelos vereadores Tico Malaquias, Neto de Cristina e Raimundo Nonato, o presidente do Legislativo de São Vicente também solicitou de Ezequiel Ferreira auxílio na cobrança junto ao Governo do Estado para o aumento no policiamento da região, com ações para coibir a criminalidade.

“Fomos muito bem recebidos pelo deputado Ezequiel, mais uma vez, e ele garantiu que vai contribuir, dentro das possibilidades do Legislativo, com nossos pleitos”, disse Erivan Laurentino.

Segundo o deputado Ezequiel Ferreira, os pleitos dos parlamentares de São Vicente são importantes para a população do município e também para as cidades vizinhas, que sofrem com problemas semelhantes.

“As portas do nosso gabinete sempre estarão abertas aos vereadores. Sempre que pudermos, faremos o que estiver ao nosso alcance para colaborar na solução dos problemas”, garantiu Ezequiel Ferreira.