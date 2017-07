Ezequiel Ferreira participa de festejos juninos na região Potengi e no Agreste Potiguar

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa, visitou na noite desta sexta-feira (30) os municípios de Barcelona, na região Potengi e Bom Jesus, no Agreste Potiguar. Ezequiel foi recebido pelos prefeitos Neto Mafra (Barcelona) e Clécio Azevedo (Bom Jesus), ambos do PSDB. O deputado federal Walter Alves (PMDB) também participou dos dois eventos juninos.

“É com imensa satisfação que estamos visitando Barcelona e também Bom Jesus, com suas festas juninas, resgatando a cultura nordestina através de festivais de quadrilha juninas. Por isso viemos aqui conferir a animação das comemorações em homenagem a São Pedro”, afirmou Ezequiel Ferreira, que tem apresentado vários pleitos na Assembleia Legislativa para beneficiar os dois municípios.

Mesmo com a chuva caindo em Bom Jesus, a população foi conferir a iniciativa e se envolveu na recuperação das tradições e das raízes da cultura nordestina. Além de um resultado positivo na motivação da população para valorizar as tradições, a festa de São Pedro teve marca registrada com muita alegria e paz.

Jornalista Rodrigo Rafael