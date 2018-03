Ezequiel Ferreira participa da entrega de sementes e beneficia agricultores de Lagoa Nova

Crédito da Foto: Eduardo Maia

O presidente da Assembleia Legislativa deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) destacou, na manhã desta sexta-feira (9), durante a solenidade de entrega de sementes e raquetes de palmas forrageiras para agricultores do Seridó, a importância do município de Lagoa Nova para a agricultura da região.

“Lagoa Nova tem uma grande importância para o setor agrícola da Serra de Santana e do Seridó como um todo. Aqui no município metade da população vive nas comunidades rurais. Por essa razão solicitamos do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater) e da Secretaria de Agricultura essa distribuição que hoje está sendo atendida, beneficiando, principalmente, os pequenos agricultores da região”, disse o deputado Ezequiel Ferreira.

A solicitação do presidente da Assembleia, hoje atendida, vai beneficiar inicialmente 200 agricultores dos municípios de Lagoa Nova, Cerro Corá, Tenente Laurentino Cruz e Bodó. Foram distribuídas 4,79 toneladas de sementes de milho; 4,79 de feijão e uma tonelada de sementes de sorgo e 72 mol e 800 raquetes de palma forrageira da variedade Orelha de Elefante Mexicana.

A palma forrageira é uma cultura difundida no mundo inteiro, principalmente nas regiões áridas e semiáridas, pelo fato de sua adaptabilidade em nível anatômico e também fisiológico. Caule, folhas, raízes e flores se adaptam de forma eficiente no aproveitamento dos recursos hídricos. No entanto a disponibilidade de material propagativo da palma forrageira é baixa por causa da erradicação de grande parte da área plantada com a cultura, pelo ataque da praga da cochonilha-do-carmim.

Participaram da Mesa da solenidade de entrega o prefeito de Lagoa Nova, Luciano Silva Santos; o secretário de Agricultura do Estado, Guilherme Saldanha; o secretário de Agricultura de Lagoa Nova, Genilson Pinheiro Borges; o prefeito de Bodó, Marcelo Mário Porto Filho; o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza e o presidente da Câmara Municipal de Lagoa Nova, Antônio Domingo Soares.

Outros pleitos

Solicitações anteriores feitas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, para beneficiar Lagoa Nova e a Serra de Santana já foram atendidas. Entre elas, carro refrigerado e carro de apoio e equipamentos para a Emater, operação tapa buraco da RN- 041, implantação de três usinas de dessalinização em Barra Verde, Filgueira e São Francisco, melhorias do sinal telefônico da Vivo, funcionamento das secretarias municipais de Agricultura e de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável em instalações cedidas pela Emater. Além disso, o deputado Ezequiel vem dando total apoio para a criação de uma Companhia da Policia Militar na Serra de Santana, com sede em Lagoa Nova para atender uma população em torno de 50 mil pessoas.