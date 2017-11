Ezequiel Ferreira faz visita técnica a Hospital de Angicos e atende pleitos da cidade

Crédito das Fotos: Ney Douglas

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), realizou uma visita técnica, na manhã desta quinta-feira (30), ao Hospital Regional de Angicos, para identificar as necessidades da unidade hospitalar. O abastecimento do Hospital, no que diz respeito a insumos e medicamentos, e a recomposição da sua escola de profissionais foram objetos recentes de requerimentos do parlamentar ao Governo do Estado.

“Os serviços prestados por esta unidade são de grande relevância para os moradores não só Angicos, como também de toda a Região Central. Já havíamos provocado a Sesap por melhorias, mas com esta oportunidade, tivemos acesso a novas informações e pudemos constatar in loco o quanto o Hospital Regional deve ser priorizado pelo Governo do Estado”, frisou Ezequiel Ferreira durante a visita.

O prefeito de Angicos, Deusdete Gomes (PSDB), e a diretora do Hospital Regional, Juliana Saraiva, acompanharam o parlamentar. Com eles, também presentes os vereadores Marcos Loló, Edileuza Palhares, Nataly Felipe, Neto Maciel e Neto de Dezin, além de representantes da sociedade civil.

O município de Angicos já foi beneficiado com diversas ações do deputado Ezequiel Ferreira, como a aquisição de um carro frigorífico e a central de processamento de carnes, cujas obras estão em fase de conclusão. A realização da operação Vertente II, que abasteceu a cidade com carros-pipa, também foi resultado de solicitação dele. Ezequiel ainda destinou, em 2017, emenda parlamentar no valor de R$ 130 mil para a execução de obras de pavimentação no município, que aguarda liberação do Governo.

Com relação à crise hídrica, Ezequiel já requereu ao Governo do Estado a instalação de poços em comunidades rurais, a aquisição de dessanilizadores e a construção de barragens submersas em Angicos. A restauração da Central de Trabalhador, a reforma de escolas estaduais, o aumento do efetivo policial e a implantação do sistema de videomonitoramento são outras solicitações em favor do município feitas por Ezequiel Ferreira na Assembleia, que em 2015 ofertou serviços gratuitos a população em praça pública por meio do programa Assembleia Cidadã.