Ezequiel Ferreira faz solicitações para municípios do Seridó

Recuperação de estradas, disponibilidade de ambulância, projeto Dia de Campo e melhoria na segurança pública, perfuração de poços, drenagem e pavimentação de ruas são alguns dos itens incluídos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) para beneficiar municípios da região Seridó.

“O Seridó está muito sofrido com o sexto ano de seca que se abate no Rio Grande do Norte e precisa de ações concretas do poder público que sejam eficientes e eficazes para a melhoria da qualidade de vida da sua população. Por isso. Estamos requerendo do governo melhorias nas áreas de estrada, segurança, saúde pública e treinamento do homem do campo com o projeto Dia de Campo”, afirma o deputado Ezequiel Ferreira.

Para Currais Novos, que tem uma população de 45 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o deputado do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Ernesto Fraxe a recuperação da RN-041 que liga aquela cidade a Lagoa Nova, num percurso de 27 quilômetros.

A rodovia está em péssimo estado para o tráfego, por causa dos buracos no asfalto e do mato que está invadindo a pista. O parlamentar solicitou também a implantação de sinalização vertical e horizontal. Uma ambulância e um novo carro policial também foram solicitados pelo deputado Ezequiel para Currais Novos.

Para Lagoa Nova e Ouro Branco, o deputado Ezequiel solicitou a inclusão do município no cronograma do projeto “Dia de Campo”, que consta de aulas expositivas e demonstrativas sobre temas que envolvem a cadeia produtiva dos agricultores familiares.

Outra ambulância foi solicitada pelo deputado ao secretário de Saúde Pública, George Antunes para atender a demanda da população de Ouro Branco. Este município também deve ser beneficiado com a perfuração e instalação de poços auxiliares no açude Esguicho e com convênio entre o município e o governo do Estado para pavimentação e drenagem de ruas, que também foram requeridos pelo deputado Ezequiel.

“Levo em consideração que a falta de pavimentação e drenagem em ruas urbanas prejudicam o tráfego e o acesso dos moradores. A drenagem e pavimentação melhoram a infraestrutura da cidade, melhorando assim a qualidade de vida da população”, justifica o deputado.

Para Jardim do Seridó o parlamentar também solicitou do governo do Estado a recuperação do trecho da rodovia que liga a cidade a Ouro Branco, a recuperação da delegacia de Polícia Civil, que hoje está sem condições adequadas para o trabalho dos policiais. Ao DNIT o deputado Ezequiel encaminhou requerimento solicitando o recapeamento asfáltico do trecho da rodovia BR-427 entre Jardim do Seridó e Acari. Ao secretário de Saúde do Estado solicitou um veículo ambulância, no modelo Ducato para atender a população de mais de 12 mil habitantes de Jardim do Seridó.

O deputado também direcionou ações para beneficiar os municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz e Parelhas. Para Florânia o deputado Ezequiel solicitou uma ambulância, perfuração e instalação de poços tubulares e a pavimentação da serra do Cajueiro, uma nova viatura policial, aumento do efetivo policial, uma ambulância e convênio com o Estado para drenagem e pavimentação de ruas.

Para Tenente Laurentino Cruz a ação do deputado Ezequiel Ferreira foi voltada para a disponibilização pelo governo do Estado de uma ambulância para atender uma população estimada em 5.800 habitantes.

Para Parelhas, o deputado está requerendo a recuperação da cobertura da quadra do sítio Currais Novos, entre Jardim do Seridó e Parelhas porque o equipamento está muito desgastado, tornando a quadra sem condições de utilização pelos desportistas.