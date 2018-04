Ezequiel Ferreira faz reivindicações para beneficiar municípios do Mato Grande

Crédito da Foto: João Gilberto

Ao considerar que a falta de pavimentação em drenagem da estrada carroçável, que liga o município de Pedra Grande à comunidade Exu Queimado, prejudica o desenvolvimento do município e dificulta o acesso dos moradores, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) requereu do Governo do Estado que seja firmado um convênio para beneficiar àquele município da região Mato Grande.

“O Governo do Estado precisa levar investimentos para pavimentação de estradas no interior, bem como a drenagem de ruas, para melhoria da qualidade de vida da população. Acredito que o Governo tem total interesse em investir em uma melhor infraestrutura na região”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.

As reivindicações de Ezequiel naquela região se estendem ao município de Bento Fernandes, com solicitações encaminhadas ao seu gabinete parlamentar no sentido de que sejam perfurados e instalados poços tubulares. Bem como a construção de uma quadra poliesportivo na sede do município; recuperação geral da delegacia de Polícia; reforma da escola estadual Senador João Câmara.

A perfuração e instalação de poços estão sendo solicitadas para as comunidades Espinheiro I e II e Quintururé, na zona rural do município, com o objetivo de prevenir problemas, caso o sistema de abastecimento de água entre em colapso. Essa providência é necessária porque grande parte da população de Bento Fernandes mora na zona rural e nos distritos.