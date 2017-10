Ezequiel Ferreira faz novas solicitações de recuperação de escolas no interior do Estado

A promoção de uma educação de qualidade requer a garantia de um ambiente físico que ofereça condições para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra. O espaço escolar também é responsável pelo estímulo que viabilize o aprendizado e favoreça a interação.

É com base nessa linha de pensamento que o deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) tem se preocupado em solicitar do Governo do Estado a recuperação de escolas da rede pública em todas as regiões.

“Estudos do sistema educacional registram que o espaço escolar, notadamente a sala de aula, é um dos fatores que podem influenciar no processo de ensino e aprendizagem. Os estudos revelam que a infraestrutura pode, também, ter papel essencial na formação de crianças e adolescentes, além de garantir o conforto e bem estar dos alunos, professores e toda a comunidade escolar”, justifica o deputado Ezequiel Ferreira.

Na sessão ordinária da terça-feira última, o deputado protocolou novos requerimentos solicitando a recuperação de escolas nas regiões Metropolitana, Litoral Sul, Salineira e Agreste.

Para Maxaranguape, na Grande Natal foram requeridas reformas nas escolas Raimundo de Oliveira e Stoessel de Brito, o mesmo ocorrendo para as escolas Professor Edgar Barbosa, Ubaldo Bezerra de Melo, General João Varela, Monsenhor Celso Cicco, Enéas Cavalcanti, Professor Otto de Brito Guerra, todas em Ceará Mirim, na mesma região Metropolitana.

Ezequiel também reivindicou a reforma das escolas Duque de Caxias, Professor José Olavo do Vale, Donana Avelino, Diogo Lopes e Professora Maria de Lourdes Bezerra, localizadas em Macau, na região salineira.

Na região litoral, ao sul de Natal. Os requerimentos solicitaram os serviços de recuperação das escolas Jacumaúma, em Arês; Paulo Freire e Águia Sucupira, em Baía Formosa; Clóvis Lisboa e Professor José Mamede, em Tibau do Sul e a escola João Tomaz Neto, no município Lagoa de Pedras, na região Agreste.