Ezequiel Ferreira enaltece investimento em segurança no Seridó em visita a Serra Negra do Norte

Crédito: Jornalista Rodrigo Rafael

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa cumpriu agenda ontem domingo, no Seridó. Ao lado do prefeito Serginho Fernandes (PSDB) visitou as novas instalações do 2º Pelotão da Companhia Independente da Polícia Militar de Serra Negra do Norte, prédio recuperado pela Prefeitura e que também recebeu uma nova viatura 0km, ação através de doação da Assembleia Legislativa.

“Tenho visitado as delegacias e conversado com os policiais sobre a questão da segurança pública. A Assembleia Legislativa fez a doação de novas viaturas beneficiando não só o Seridó, mas todas as regiões do Estado. Pela primeira vez, o sistema de segurança recebeu uma doação do legislativo: são 50 novos veículos nas ruas reforçando a sensação de segurança na capital e no interior”, afirmou o deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que também concedeu entrevistas as emissoras de rádios da região.

E ao lado do prefeito Serginho Fernandes, do vice João Enéas, do presidente da Câmara, Flávio Bezerra e vereadores, o deputado também prestigiou a tradicional vaquejada, promovida pela Associação dos Vaqueiros de Serra Negra do Norte, no Parque Arthephio Bezerra da Cunha.

“Através do mandato do deputado Ezequiel Ferreira, o município de Serra Negra do Norte vem sendo beneficiado com recursos e parcerias importantes como: pavimentação e drenagem de ruas, nova viatura para a Polícia Militar, carro frigorífico da Emater, que beneficia os produtores da agricultura familiar e outras ações que estão chegando ao nosso município”, frisou o prefeito Serginho Fernandes.