Ezequiel Ferreira discute pleitos para região Central e prestigia homenagens à Sant’Ana em Santana do Matos

O deputado estadual Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa prestigiou na noite desta quinta-feira (20), a Festa de Sant’Ana, em Santana do Matos, município que fica na região Central do Estado. Na oportunidade participou de reuniões com lideranças da região tendo como pauta benfeitorias para os munícipes.

Em Santana do Matos, Ezequiel foi recebido pelo ex-presidente da Câmara Municipal, Erinaldo Florêncio, o Naldinho (PSDB), vereadores e lideranças da cidade. A ex-prefeita Lardjane Ciriaco (PMDB) e o atual prefeito Dr. Júnior (PR) também recepcionaram o presidente da Assembleia Legislativa. A Festa de Sant’Ana, tradicional no município será encerrada na quarta-feira (26), com a procissão pelas ruas de Santana do Matos.

“Gosto de conviver com a comunidade e em Santana do Matos não é diferente. E mais ainda nos períodos dos festejos de Sant`Ana, padroeira e santa de devoção de muitos norte-riograndenses”, disse Ezequiel Ferreira anunciado para ainda neste semestre há a possibilidade de ações da Casa Legislativa na região como a ida do Conexão Enem que promove o preparatório dos alunos para o exame nacional.

Ezequiel lembrou os pleitos atendidos do mandato para o munícipio que fizeram parte das conversas nas rodas com lideranças, políticos e com a comunidade que quer a reabertura da Agência do Banco do Brasil o quanto antes. Bem como melhorias nos setores de saúde, segurança e a inclusão da cidade nos programas Moradia Cidadã e Cartão Reforma.

Jornalista Rodrigo Rafael