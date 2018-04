Ezequiel Ferreira discute com vereadores de Bento Fernandes ações para cidade

Crédito da Foto: Assessoria de Comunicação

A solução de problemas que afetam a população de Bento Fernandes foi tema de discussão entre vereadores do município e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), na tarde desta terça-feira (3). O parlamentar se comprometeu a colaborar para cobrar as soluções.

“Sempre estamos abertos aos pleitos dos gestores e parlamentares do estado. Contribuir para solucionar esses problemas é trabalhar pelo melhor para os potiguares, e essa é a nossa função”, explicou o deputado Ezequiel Ferreira de Souza.

A comissão tinha a presença do vice-prefeito Robenílson Júnior e de cinco parlamentares: Geyson Barbosa, Josélia Cunha, Deca do Sindicato, George Paiva e Deca Professor. Na pauta, os representantes do município solicitaram que o presidente Ezequiel Ferreira encaminhasse requerimento ao Executivo cobrando reforma de uma escola estadual do município, construção de uma quadra poliesportiva, reforma de delegacia, recuperação de trecho da RN 120 e também a perfuração de poços.

“Temos vários problemas em áreas diversas e, como o deputado Ezequiel está aberto a colaborar, viemos solicitar o auxílio. Acredito que o problema mais sério é com relação ao abastecimento de água, principalmente nas comunidades rurais e assentamentos, que cercam o município. Os distritos de Espinheiro I e II, além do Quintururé, por exemplo, têm quase duas famílias e é importante a perfuração de poços”, explicou o vereador Deca Professor, presidente da Câmara de Bento Fernandes.

Os pleitos dos vereadores foram discutidos com o deputado Ezequiel Ferreira e o parlamentar se comprometeu a contribuir para a solução dos problemas apontados.