Ezequiel Ferreira defende pleitos para Angicos na região Central

Crédito da Foto: Eduardo Maia

Na sessão ordinária desta quarta-feira (7) o deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB) apresentou requerimentos solicitando benefícios para a região Central do Estado, que tem Angicos como município polo. Dessalinizadores, recuperação de rodovia, implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros, restauração da Central do Trabalhador e de uma quadra de esporte e implantação do projeto Vila Cidadã formam a relação dos benefícios encaminhados pelo deputado.

“O programa Água Doce é uma ação do Governo Federal, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com instituições federais, estaduais, municipais e sociedade civil, cujo objetivo é estabelecer uma política pública permanente de acesso à agua de boa qualidade para consumo humano. Por isso solicitamos esse benefício para Angicos que sofre com escassez de água, em consequência da seca que há sete anos atinge o Estado”, justifica o deputado Ezequiel.

Ao longo de 2017, o deputado Ezequiel Ferreira entre outras ações obteve êxito nos pleitos para a chegada de um veículo tipo ambulância para a cidade de Angicos, bem como a conquista de novos equipamentos para o escritório da Emater, um veículo para facilitar o deslocamento das equipes de extensionistas rurais que passaram a ter mais facilidade para apoiar os agricultores familiares da localidade e um veículo refrigerado para o transporte do produtos agrícolas da zona Rural para as áreas urbanas. “Ações para convivência com a seca”, salientou o deputado.

A reivindicação é para que, dentro do Programa seja instalado um dessalinizador na área urbana, no açude José Teodoro e outro na zona rural, no rio Velho para que a água salgada seja convertida em água doce.

A instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros visa beneficiar não apenas o município de Angicos, que tem 11 mil e 900 habitantes, mas Afonso Bezerra, Caiçara do Rio do Vento, Fernando Pedrosa, Jardim de Angicos, Lajes, Pedra Preta e Pedro Avelino.

A recuperação do trecho da rodovia RN-263 vai beneficiar os municípios de Angicos e Afonso Bezerra. O trecho está muito danificado, desde 2015 prejudicando o tráfego na região.

Já a recuperação da Central do Trabalhador, o deputado Ezequiel Ferreira justifica essa necessidade por ser um espaço de apoio integral ao trabalhador, de forma gratuita e a sua estrutura está em estado de abandono, o mesmo acontecendo com a quadra poliesportiva ao lado da Central.

“Solicitamos também a inclusão de Angicos na relação dos municípios contemplados com ações do projeto Vila Cidadã que promove ações de cidadania e incentiva empreendedores com o programa de microcrédito”, justifica Ezequiel, ressaltando a necessidade da confecção de documentos para muitos dos munícipes da cidade, uma cobrança recorrente da comunidade.