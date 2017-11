Ezequiel Ferreira debate celeridade do concurso da Saúde com Sesap e MP

Crédito da Foto: Eduardo Maia

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu nesta sexta-feira (24) representantes do Ministério Público e da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) para debaterem a possibilidade de acelerar a realização do concurso público para suprir o déficit da Sesap.

“A Assembleia Legislativa tem sido solidária aos pleitos da Saúde para o Estado. Esse é um assunto constante no plenário da Casa. Estamos elaborando um estudo para analisar a viabilidade de realização do processo seletivo e de concursos que vão atingir ainda áreas com certames em andamento”, disse Ezequiel.

O secretário de Saúde, George Antunes, destacou que o déficit na Secretaria é de aproximadamente três mil servidores. “Já cortamos alguns serviços devido à falta de pessoal”, falou ele.

Na ocasião, a promotora de justiça de defesa da Saúde, Yara Pinheiro, pediu que fosse analisada ainda a ampliação de vagas no concurso para médicos. “Dessa forma poderíamos suprir, em partes, os serviços oferecidos pelas cooperativas médicas”, destacou.

Participaram da reunião o secretário geral da Assembleia, Augusto Viveiros; a Procuradora Geral de Justiça adjunta, Elaine Cardoso, o chefe de gabinete da Procuradoria do MP, Carlos Henrique e o assessor jurídico do Conselho Regional de Medicina, Klevelando Augusto.