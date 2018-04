Ezequiel Ferreira de Souza recebe a visita do novo prefeito de Natal Álvaro Dias

Crédito das Fotos: João Gilberto

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), recebeu nesta quarta-feira (11), a visita do novo prefeito de Natal, o ex-deputado e ex-vice-prefeito Álvaro Dias (MDB). Álvaro fez a visita ao Poder Legislativo um dia depois de sua posse como prefeito e foi saudado pelos deputados Larissa Rosado (PSDB), Raimundo Fernandes (PSDB), Dison Lisboa (PSD), George Soares (PR) e Tomba Farias (PSDB).

“Sei da sua competência, conheço o seu trabalho”, disse o presidente Ezequiel, referindo-se ao novo prefeito como colega de Assembleia Legislativa. O parlamentar também elogiou a gestão técnica do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT), adiantando que Álvaro dará conta do recado. “Você vai dar continuidade ao trabalho do prefeito Carlos Eduardo”, disse Ezequiel, citando ações administrativas do ex-gestor e destacando o resgate do Carnaval da capital.

O prefeito Álvaro Dias, que esteve na Assembleia acompanhado do chefe interino da Casa Civil, Johny Costa e do Consultor do Município, Homero Grec, disse que tem a missão de dar continuidade à gestão “aprovada” de Carlos Eduardo. “Estou satisfeito com o Secretariado e não vou mudar”, disse o prefeito, afirmando que poderá fazer alguma alteração caso não seja correspondido. Ele também reforçou que terá um bom relacionamento com a Câmara Municipal.

“Com o presidente Raniere Barbosa (Avante), apesar das divergências que são notórias e públicas com o prefeito Carlos Eduardo, tenho um bom relacionamento”, disse Álvaro, adiantando que também mantém bom diálogo com o próximo presidente do legislativo de Natal, o vereador Paulinho Freire (PTC), que assumirá o cargo no próximo ano. No diálogo dos chefes do Poder Legislativo Estadual e do Poder Executivo Municipal, foi aberta uma porta de diálogo e de futuras parcerias.