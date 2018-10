Ezequiel faz último comício em Serra de São Bento, no Agreste Potiguar

Créditos das Fotos: Divulgação/Assessoria

O deputado estadual, Ezequiel Ferreira (PSDB) atendendo ao convite de lideranças da cidade de Serra de São Bento, da prefeita Wanessa Morais, da vice-prefeita Solange, e os ex-prefeitos Chico de Erasmo e Ricardo Araújo participou de intensa e calorosa mobilização político-partidária no município do Agreste Potiguar.

“Estive aqui no feriado do 7 de setembro. E hoje vejo que o entusiasmo é ainda maior. Estou muito grato com a atenção”, salientou o deputado convocando a todos para que no próximo de 7 de outubro exerçam o direito do voto com soberania.

Durante o mandato, Ezequiel Ferreira conseguiu levar benefícios à população em diversas áreas como na segurança uma viatura policial, na saúde uma ambulância, além dos encaminhamentos de emendas para reforma de Escolas Estaduais e a reforma da quadra poliesportiva no Conjunto Zé Mariano, que beneficia adolescentes e jovens. Na questão do abastecimento, foi ampliada a rede de distribuição de água; a perfuração e instalação de poços e Caminhões-pipa (Operação Vertente II). Na infraestrutura foi viabilizada a construção da estrada que liga Serra de São Bento à divisa com a Paraíba, a pavimentação e drenagem de ruas (Conjunto Zé Mariano e Conjunto Baixa da Raposa), a operação tapa buracos na RN 269 (que liga Serra de São Bento à Passa e Fica) e melhorias na iluminação Pública (Conjunto Baixa da Raposa).

“Em Serra de São Bento vamos continuar trabalhando em prol da população. E queremos continuar esse trabalho no Agreste, no Oeste, no Seridó, no Litoral e onde a população precisar, por todo o Rio Grande do Norte. Nosso mandato não tem fronteira, tem trabalho e projeto por todos”, disse Ezequiel Ferreira, candidato à reeleição a deputado estadual.