Ezequiel exalta os 88 anos de Irmã Ananília, a mãe dos pobres

Crédito: Rodrigo Rafael

Para o deputado e presidente da Assembleia legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), nesta quinta (19), uma referência na filantropia e no serviço ao próximo comemora 88 anos. “Todos os currais-novenses guardam no coração gratidão e este exemplo que deve ser exaltado todos os dias”, ressalta Ezequiel Ferreira, que em março de 2015, homenageou a fundadora da Casa do Pobre Irmã Ananília, na Casa Legislativa com a Medalha de Mérito Social “Maria do Céu Fernandes”, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela irmã.

Nos 88 anos de Irmã Ananilia haverá missa em ação de graças às 19h, na Matriz de Santana. Logo após um jantar comemorativo no Pátio da Família. A história da “Irmã Ananília – Mãe dos Pobres” ultrapassa as fronteiras do Seridó já tendo, inclusive, virado filme. Lançado em abril de 2017, o filme conta a história da criação da Casa do Pobre e a trajetória da vida da irmã Ananília. Ela é fundadora da instituição filantrópica sediada em Currais Novos, da qual é presidente emérita. Por mais de trinta anos, ela também trabalhou no Educandário Santa Teresinha, em Caicó, como professora de educação física.