Ezequiel encerra mobilizações em Nova Cruz e presta contas das ações em favor do Agreste

As visitas de campanha do deputado estadual, Ezequiel Ferreira (PSDB), em sua campanha pela reeleição de deputado Estadual, têm sido marcada pela prestação de contas do que já fez, por meio de suas ações parlamentares e o que vai continuar fazendo no próximo mandato. Ontem dia (1º) não foi diferente na cidade de Nova Cruz – a maior da região Agreste – no encontro que teve com amigos, correligionários e apoiadores de sua campanha.

“É um prazer que se renova sempre que venho a esta querida cidade, que tem uma grande importância não só para a economia do Estado, mas para todo o Rio Grande do Norte. Atender às reivindicações que chegam ao nosso gabinete das lideranças e dos cidadãos comuns de Nova Cruz, que é a maior da região Agreste. Isso porque temos a certeza de que o povo novacruzense não mede esforços para ver essa cidade crescer, proporcionando a melhoria da qualidade de vida de todos que aqui nasceram ou escolherem Nova Cruz para morar”, afirmou o deputado Ezequiel Ferreira, ao lado do ex-prefeito e vereador Flávio Azevedo, vereadores e lideranças da cidade. Ezequiel estava na companhia do amigo e candidato a deputado federal, Bênes Leocádio.

Para Nova Cruz, que tem uma população de 37.695 habitantes, o deputado Ezequiel conseguiu viatura policial, pavimentação e drenagem de ruas, reforma da Central do Cidadão; Extensão da rede de água para a rua Hildebrando Barbosa e veículos refrigerados para o trabalho da EMATER. As ações do mandato destinaram através do legislativo estadual: ambulância; melhoria no abastecimento do Hospital Monsenhor Pedro Moura; a reforma de postos de Saúde (Lagoa Verde, Lagoa da Mata e Relâmpago); solicitações do saneamento e conclusão das obras do abatedouro público.

No abastecimento, houve a recuperação da adutora da água de Piquiri, a extensão da rede de água; caminhões-pipa; poços; abastecimento de água nas comunidades rurais (Primeira Lagoa, Lagoa Limpa do Fernando, Serrote dos Bezerros, Juriti, Capim Açu, Lagoa do Lima e Barbaço). Na educação foi solicitada a reforma de escolas estaduais e o centro de Educação Tecnológica. Na segurança: mais policiamento, mais viaturas; o ronda cidadã; além de benefícios para o homem do campo como a entrega de raquetes de palmas forrageiras e ações para fomentar a agricultura.