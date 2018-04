Ezequiel e Geraldo Melo visitam Agreste e recebem adesão de Dr. Targininho em Canguaretama

Crédito: Rodrigo Rafael

O deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa ao lado do senador Geraldo Melo (PSDB) cumpriram agenda na região Agreste, neste sábado (28). Em São José do Campestre, participaram da convenção que homologou as candidaturas de Luciano de Honório a prefeito e Afrísio Neto vice, numa coligação do PSDB, com o PSB, PMB, PR e PRB.

Ezequiel e Geraldo Melo ainda visitaram Canguaretama, onde se reuniram com lideranças do Agreste Potiguar, na Fazenda Outeiro do Dr. Targininho, que retirou sua pré-candidatura a deputado estadual e passou a apoiar à reeleição de Ezequiel. O presidente estadual do PV, Bertone Marinho também participou do encontro. Após a reunião, Ezequiel, Geraldo Melo e Bertone Marinho foram comemorar o aniversário de Dr. Targininho no Distrito de Piquiri, um dos maiores de Canguaretama.

“Agradecer a recepção dos amigos no Agreste Potiguar e oportunidade para prestar contas também do nosso mandato. Estamos encaminhando e defendendo ações importantes no interior que contribuem com o desenvolvimento dessas cidades. Quero parabenizar o trabalho e agradecer o gesto do jovem Dr. Targininho, muito querido em Piquiri e que é hoje o plano de saúde da população, que quando necessita sabe que conta com ele”, afirmou Ezequiel Ferreira.

Do Agreste Potiguar, prestigiaram os prefeitos Patrícia Targino (Pedro Velho), Wanessa Morais (Serra de São Bento) e Fernando Teixeira (Espírito Santo), além dos ex-prefeitos Flávio Azevedo (Nova Cruz) e Chico de Erasmo (Serra de São Bento). Também os vice-prefeitos Dr. Estácio (Santo Antônio) e Solange (Serra de São Bento), além de lideranças como Danilo Mandu (Passa e Fica), Cleonaldo Júnior (Vera Cruz), Juvenal (Monte Alegre) e vereadores de várias cidades da região.

“Trago o PSDB para integrar esta coligação que pode colocar São José do Campestre no rumo dos anseios da sociedade da região que quer mais trabalho, oportunidades para desenvolvimento social e econômico, serviços públicos em funcionamento e retidão com a gestão municipal”, enfatizou Ezequiel Ferreira de Souza em seu discurso na Escola Municipal Jardelina Freire. O PSB, PMB, PRB e o PSDB também compõe a coligação oposicionista.