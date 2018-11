”Ezequiel demonstrou liderança”, disse Mineiro ao agradecer o apoio à eleição de Fátima para Governadora

Crédito: Alexandre Mulatinho/foto: Blog do VT

No primeiro pronunciamento que fez após o resultado do segundo turno das eleições, o deputado Fernando Mineiro (PT) agradeceu a expressiva votação e a confiança dos eleitores que optaram por Fátima Bezerra, com o vice Antenor Roberto. “E faço questão de agradecer o empenho e dedicação dos deputados estaduais que estiveram conosco neste segundo turno, juntando-se aos que estavam em apoio no 1º turno. Em especial ao deputado Ezequiel que demonstrou sua liderança entre os pares e nas cidades onde é votado, com destaque para o Seridó”, disse o deputado Mineiro.

Com Ezequiel, declararam apoio à candidatura de Fátima Bezerra os deputados estaduais, Galeno Torquato, Raimundo Fernandes, Marcia Maia e Dison Lisboa. O deputado federal mais votado, Benes Leocádio e os deputados Estaduais eleitos Eudiane Macedo e Ubaldo Fernandes, o prefeito de Santana do Matos, Edivaldo Jr, o prefeito de Goianinha, Berg Lisboa, o vice-prefeito de Macau, Rodrigo Aladim, o ex-prefeito de Assú, Ivan Júnior, o presidente da Câmara Municipal de Natal, Raniere Barbosa, o presidente da Câmara Municipal de Ceará Mirim, Ronaldo Venâncio, o vereador em Mossoró, João Gentil, o vereadores Ítalo e Rhalessa de Parnamirim, o vereador de Extremoz, Eduardo Motta e dezenas de lideranças e correligionários partidários da capital e do interior do Estado, que depois do anúncio pularam de Carlos Eduardo para Fátima Bezerra.

Mineiro citou nominalmente vários deputados e os apoios recebidos em todas as regiões do Estado. Ao presidente do Legislativo do RN, Ezequiel Ferreira, o apoio “e o papel fundamental na construção da aliança em defesa do Rio Grande do Norte”. Mineiro afirmou que está convicto de que na história política do Rio Grande do Norte se começa a escrever uma nova página “com a vitória consagradora, a capacidade de diálogo e pelo conjunto de forças que se uniram quando o Estado estava em jogo”.

“Acreditamos que a despeito das nossas diferenças, a gente possa exercer na prática aquilo que nos move para fazer política, que é criar condições para que hajam transformações fundamentais na qualidade de vida do nosso povo. E é pra isso que a gente faz política, para mudar a vida, a sociedade e as condições de vida do nosso povo”, afirmou Fernando Mineiro.

Os deputados Raimundo Fernandes (PSDB) e Ezequiel Ferreira (PSDB) apartearam o colega. Ezequiel afirmou que Mineiro tem compromisso com a palavra e construiu não apenas sua liderança, mas criou forte amizade com os demais parlamentares. Demonstra competência no estudo das matérias, na defesa do interesse público e na participação nas comissões.

“Mineiro ao longo da sua atuação parlamentar foi fortalecendo a amizade, a confiança de forma que foi capaz de unir cores partidárias completamente diferentes em torno de um projeto para o Rio Grande do Norte”, disse Ezequiel. Raimundo Fernandes destacou o reconhecimento, por parte da senadora Fátima, da união das forças.

A liderança de Ezequiel pode ser computada em números. Somadas as votações dos 24 municípios da região Seridó, a governadora eleita, Fátima Bezerra (PT), teve 105 mil, 389 votos, enquanto que o seu adversário, Carlos Eduardo (PDT), teve 52 mil, 417 votos. A maioria de Fátima no Seridó foi de 52.972 votos.

Ezequiel soube ouvir o clamor de suas bases, principalmente do Seridó, e declarou apoio à Fatima numa demonstração de desprendimento político e espírito público, com isto agregou liderança em todas as regiões do Estado em prol de Fátima Bezerra. “E especificamente com relação a Currais Novos, reafirmo o compromisso de ajudar ao município em todas as demandas que me forem encaminhadas”, salientou.

Em Currais Novos, Ezequiel está contribuindo para impulsionar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida do município e da região, como vem fazendo nos municípios de todas as regiões do Estado.

Currais Novos é o berço da trajetória como homem e como político de Ezequiel, onde hoje ele se orgulha em poder contribuir com o crescimento, desenvolvimento social e econômico da cidade. “Currais Novos é a minha casa. Estou sempre atento às reivindicações do povo que muito bem relatam as dificuldades, principalmente num período como este de seca continuada. Vários benefícios já chegaram a Currais Novos a partir dos nossos requerimentos ao Governo do Estado. Vamos continuar nessa linha de trabalho nos próximos quatro anos”, assegurou o deputado Ezequiel.