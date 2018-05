Ezequiel conversou hoje com Rosalba e Carlos Augusto que demonstram sintonia com PSDB

Crédito: Rodrigo Rafael

O presidente do PSDB estadual, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza recebeu na manhã desta sexta-feira (11), na Presidência do partido, que fica no bairro Tirol, a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP) e o ex-deputado Carlos Augusto Rosado. Os deputados Larissa Rosado e Gustavo Carvalho também acompanharam a conversa demorada com os líderes do PP estadual.

Rosalba e Carlos Augusto Rosado já demonstraram que não tem interesse em integrar um projeto político que esteja o senador José Agripino Maia (DEM), que em 2014 barrou à reeleição da então governadora. O PSDB tem hoje o nome do ex-senador Geraldo Melo, que vem crescendo nas pesquisas e até surpreendendo em cenários para o Governo.