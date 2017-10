Ezequiel anuncia melhoria para fornecimento d`água nas regiões Salineira e Baixo Açu

A fiscalização no rio Piranhas/Açu para que água possa chegar às regiões do Baixo Açu e Salineira, com um volume de um metro cúbico, possibilitando a captação pela CAERN para a distribuição com boa qualidade para a população e a informação de que já existem recursos alocados para a construção de uma adutora partindo de Afonso Bezerra, foram anunciadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PDDB), na abertura de reunião com prefeitos das regiões e o diretor da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), Marcelo Toscano.

“No próximo dia 23 chegarão os fiscais da Agência Nacional de Águas (ANA) para fazer a fiscalização no rio e evitar que a água seja captada para outros fins que não o consumo humano prejudicando o abastecimento da população. Na hora que a fiscalização aperta é evitada a captação fora dos horários estabelecidos. A outa boa notícia é que estão assegurados os recursos para a construção da adutora que terá captação no município de Afonso Bezerra, em poços de grande profundidade”, afirmou o deputado Ezequiel Ferreira.

Logo em seguida as informações foram confirmadas pelo diretor presidente da CAERN, que esteve em Macau convidado pelo deputado Ezequiel Ferreira para participar da reunião, na Câmara Municipal da Cidade.

Os estudos já constataram a boa qualidade da água e os poços têm vazão para 180 a 200 metros cúbicos por hora, estando assegurados R$ 68 milhões para as obras que serão iniciadas em breve. A adutora vai abastecer Macau, Guamaré, Alto do Rodrigues e Pendências.

Participaram da reunião os prefeitos de Pendências, Fernando Antônio (PMDB), Alto do Rodrigues, Abelardo Rodrigues Filho (DEM), o vice-prefeito de Macau, Rodrigo Aladim (PSDB), os deputados George Soares (PR) e Márcia Maia (PSDB) e os vereadores de Macau, Jairton Medeiros (PCdoB), presidente da Câmara, José de Arimatéia (PP), Calos Antônio (PRB), Maria da Conceição Lins (PSD), Dinarte Alessandro (PRB), Marcos Cabral (Solidariedade), Emanuel Clélio Kerel (PPS), Cláudio Gia (PT), Diana Lira (PHS), Francisco Pereira (PRB) e Oscar Paulino (PMDB).

Jornalista Rodrigo Rafael