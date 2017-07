Extensionistas do Trilhas Potiguares seguem para 25 municípios do RN

Quatrocentos e cinquenta alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) desembarcam a partir do próximo dia 31 deste mês em 25 municípios do Rio Grande do Norte, onde vão desenvolver atividades de extensão do Programa de extensão Trilhas Potiguares 2017.

Durante uma semana, as equipes e mais cinquenta coordenadores vão cumprir um cronograma de trabalho conforme a demanda apresentada pela administração de cada cidade parceira do programa.

Sob a coordenação geral do pró-reitor de Extensão, Breno Cabral, os extensionistas graduandos e pós-graduandos de 40 cursos de todas as áreas de conhecimento vão conviver, repassar conhecimentos e aprender com as comunidades das seguintes cidades:

Bento Fernandes

Caiçara do Norte

Carnaúba dos Dantas

Espírito Santo

Ipueira

Jaçanã

Jardim de Angicos

Jardim do Seridó

José da Penha

Lagoa de Pedras

Lagoa Nova

Parazinho

Patu

Pedra Grande

Pedro Avelino

Pedro Velho

Pureza

Rio do Fogo

Santana do Seridó

São Rafael

São Tomé

Serrinha dos Pintos

Venha Ver

Vera Cruz

Viçosa

O retorno dos estudantes do Trilhas Potiguares para a capital está programado para o dia 05 de agosto.

(Sirleide pereira – Ascom-Reitoria/UFRN)