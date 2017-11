Exposição sobre a vida de Monsenhor Paulo Herôncio acontece no Salão Nobre da Prefeitura

Vestimentas, objetos pessoais e imagens de santos são alguns dos itens da exposição sacra especial em homenagem à vida e obra de Monsenhor Paulo Herôncio que acontece no Salão Nobre do Palácio Raul Macêdo, sede da Prefeitura Municipal, até a sexta-feira (24). Na abertura do evento que aconteceu na noite desta segunda-feira (20), presenças do Prefeito Odon Jr, do secretário municipal do Gabinete, Francisco Medeiros, dos padres Erivan Primo e Welson Rodrigues, além da comunidade católica. A exposição acontece das 7h às 13h, e após a Missa das 19h.

“Monsenhor Paulo foi um grande homem e que fez muito por Currais Novos, e esta exposição mostra um pouco de sua vida e trabalho em prol da nossa comunidade”, disse o Prefeito Odon Jr. A exposição faz parte da programação do 3º Congresso Eucarístico que acontece até o próximo domingo (26), e que neste ano celebra a 80ª edição do primeiro congresso, realizado por Monsenhor Paulo, em 1937.