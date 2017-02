EXPOSIÇÃO MOSTRA SONHOS DE COMUNIDADE QUILOMBOLA

‘Construindo sonhos e transformando a realidade’ é o tema de um painel que compõe uma das narrativas do Ponto de Memória Negros do Riacho. A obra é composta por ilustrações do artista plástico Ivan Cabral e é uma síntese dos anseios apontados por membros da Comunidade Quilombola Negros do Riacho durante o Seminário de Planejamento Estratégico e Participativo, realizado pelo Projeto da Rede Potiguar de Televisão Educativa e Cultural – RPTV. Nesse evento foram construídas coletivamente propostas para a elaboração de um plano de ação visando orientar a atuação do grupo quilombola pelos próximos anos. Inicialmente a proposta foi de documentar as reivindicações, sonhos e desejos da comunidade e de transformar esse material em um instrumento para que o grupo pudesse buscar parcerias com instituições e o poder público. O documento final do evento também contém propostas em diferentes áreas que visam reverter uma dívida histórica da sociedade com esse segmento da população, assegurando direitos básicos e condições para o seu desenvolvimento sustentável. Na sequência a RPTV convidou o renomado artista gráfico Ivan Cabral que transformou as propostas elaboradas no evento numa sequência de imagens. Essa produção artística ilustrou o documento final do I Seminário de Planejamento Participativo e foi transformado nessa exposição que sintetiza os sonhos, desejos e aspirações dos Quilombolas em garantir os seus direitos e construir uma nova realidade. Essa exposição integra o acervo político e cultural da comunidade e compõe a narrativa histórica do Ponto de Memória Negros do Riacho. Esse trabalho faz parte do projeto da RPTV – Rede Potiguar de Televisão Educativa e Cultural, da ONG – CECOP – Centro de Documentação e Comunicação Popular, da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte e a Comunidade Quilombola Negros do Riacho. A iniciativa também conta com o apoio do Prêmio Itaú-Unicef e o patrocínio da Petrobras.