EXPONOVOS acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de maio em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Parceira importante na realização da Exposição Agropecuária de Currais Novos – EXPONOVOS, a Prefeitura Municipal reuniu secretários municipais e representantes de produtores e setor leiteiro para discutir a realização do evento que terá sua 21ª edição entre os dias 4 e 6 de maio no Parque de Exposições “Dr. José Bezerra de Araújo”. Participaram da reunião o Prefeito e Vice-Prefeito Odon Jr e Anderson Alves, os secretários Fátima Barros (Agricultura), Francisco Medeiros (Gabinete), Ana Albuquerque (Turismo), Lucas Galvão (Obras), os coordenadores Diana Almeida (SEMAAB), Socorro Góes (Turismo), e Carlos Medeiros (Fundação Cultural), além dos representantes de criadores e produtores de leite, Oliveira Neto e Davidson.

Para o Vice-Prefeito Anderson Alves, a antecipação da data de realização da exposição será importante para o fortalecimento do evento. “Teremos tempo e um maior planejamento para realizarmos uma grande exposição”, comentou Anderson. A EXPONOVOS, evento realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura e Associações, deverá contar com exposição e comercialização de animais, torneios, feira de artesanato, apresentações culturais, julgamento de raças, etc.