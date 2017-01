Explosão em hotel de Silvio Santos em Guarujá deixa cinco feridos e local é evacuado

Uma explosão deixou pelo menos cinco pessoas feridas no hotel Sofitel Jequitimar, em Guarujá, no litoral de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (23). O empreendimento, considerado um dos mais luxuosos da cidade, pertence ao empresário Silvio Santos e é administrado pelo grupo Accor. O fogo foi controlado por volta das 14h45 e o imóvel evacuado.

De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita inicial é de que houve um vazamento de gás na cozinha. Segundo testemunhas ouvidas pelo G1, partes da fachada do hotel e da recepção foram destruídas. Equipes ainda estão no local atendendo a ocorrência. Nove viaturas dos bombeiros, de Santos e Guarujá, foram deslocadas para o local.

Ainda segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 14h, dentro do hotel que fica localizado em frente à Praia de Pernambuco, uma das mais tradicionais da cidade. Equipes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também se dirigiram ao local.

Das cinco pessoas feridas, quatro foram socorridas por ambulâncias do próprio hotel e uma pelo Corpo de Bombeiros. Três vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Enseada com ferimentos leves e intoxicação pela fumaça. As outras duas, nas mesmas condições, levadas para o Hospital Santo Amaro.

Por meio de nota, a assessoria do hotel informou que “houve um incidente e que, neste momento, está contribuindo para o trabalho do Corpo de Bombeiros e está dando todo o suporte para os hóspedes do hotel, que já evacuaram o local”.

G1