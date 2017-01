Ex-prefeito de Tenente Laurentino não colaborou com a transição e é alvo de busca e apreensão

Policiais cumpriram mandada de busca e apreensão na residência do ex-prefeito de Tenente Laurentino Cruz, Francisco Dantas de Araújo. O autor do pedido foi o próprio Município, com o argumento de que a equipe de transição da atual administração local teve cerceado o livre acesso às informações necessárias para a efetivação da transposição almejada.

Na ação, o Município também alegou que as tentativas de diálogo e cooperação restaram frustradas, razão pela qual vem requerer judicialmente o acesso às informações e aos documentos públicos cerceados pela antiga gestão. O mandado concedido pela juíza de plantão, Ana Maria Marinho de Brito autorizou busca e apreensão no endereço declinado na petição inicial, qual seja, Sítio Pará Velho, Zona Rural do município de São Vicente, de tudo certificando o Oficial de Justiça acerca do cumprimento da presente decisão.