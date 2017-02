Ex-prefeito de Cerro Corá, Novinho, assume cargo na Assembleia Legislativa

Técnico de processamento de dados é esse o novo cargo público que o ex-prefeito Raimundo Marcelino Borges, o “Novinho” passa a exercer, depois que foi nomeado para cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A indicação de “Novinho” para o cargo é uma promessa cumprida do deputado Gustavo Carvalho (PSDB), que já havia feito essa antecipação durante a campanha eleitoral em Cerro Corá. “Novinho” assume o cargo antes ocupado por Sérgio de Souza Araújo, cuja exoneração foi publicada na edição desta sexta-feira (03) do Boletim Interno da Assembleia.

Valdir Julião