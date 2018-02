Ex-deputado Manoel Torres recebe homenagem póstuma da Assembleia Legislativa

Crédito das Fotos: João Gilberto e Fábio Cortez – na foto Plenário da AL – Patrício Júnior, Manoel Torres e Padre Cortez (de costas)

Sua liderança política, atuação e reconhecimento ultrapassaram as fronteiras do Seridó e caso estivesse vivo, o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Caicó, Manoel Torres, teria completado 100 anos esse mês. Para marcar a data, a Assembleia Legislativa irá promover uma sessão solene, evento que acontecerá na próxima sexta-feira (23), por iniciativa do deputado Gustavo Carvalho (PSDB).

“Manoel Torres, o homem, o político, o empresário, o pai, o amigo. Um grande homem honrado, correto e íntegro, que dignificou a história de Caicó, do Seridó e do nosso Estado pela sua determinação e entrega às causas do povo. A homenagem a esse grande líder é justa e merecida pelos serviços prestados a Caicó e ao Seridó”, afirmou Gustavo Carvalho.

Prefeito de Caicó por dois mandatos (1973-1977 e 1989-1992), vice-prefeito uma, deputado estadual em quatro legislaturas e suplente de senador, era respeitado até pelos adversários. Em Caicó as homenagens pelo centenário foram iniciadas na semana do seu nascimento, em 15 de fevereiro, com eventos promovidos pela prefeitura e câmara municipal.

O ex-deputado nasceu em 1918, no sítio Clemente, município de Timbaúba dos Batistas, quando o sítio ainda pertencia ao território de Caicó. Faleceu aos 93 anos e era filho do casal Paulino Batista Pereira Torres e Maria Marcolina de Oliveira Torres. Casou-se com Dona Oscarina, com quem viveu mais de 50 anos, construindo uma família com seis filhos, 13 netos e 18 bisnetos.

Como empresário, sua trajetória foi marcada por um comércio de automóveis e peças, através da conhecida Santorres Comércio S/A, e por ter sido fundador da Algadoeira Seridó Comércio e Indústria S/A – ALSECOSA, que chegou a ser uma das maiores empresas do mercado do algodão.

Na sua vida pública, Manoel Torres participou da Cruzada da Esperança em 1960, apoiando Aluízio Alves e Monsenhor Walfredo Gurgel.