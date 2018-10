Evento “Conexão Skol RN” acontece nesta quarta-feira, 31, em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Projeto itinerante de música e entretenimento, o “Conexão SKOL RN” acontecerá em 11 cidades do interior do Rio Grande do Norte com o intuito de valorizar os artistas locais e movimentar a economia, e Currais Novos recebe nesta quarta-feira (31) uma das edições da festa, que terá como atrações Raynel Guedes, Rafael Bezerra e DJ Conexão, que farão shows no largo do Coreto Guarany a partir das 18h.

De acordo com a organização do evento, os ambulantes cadastrados para trabalhar são orientados a não venderem bebidas alcoólicas para menores de 18 anos, assim como evitar o consumo em excesso ou associado a bebida e direção. Outra preocupação é com o meio ambiente, ou seja, todas as latinhas serão recolhidas e destinadas às cooperativas de reciclagem. O “Conexão SKOL RN” é uma realização da RS Eventos e tem patrocínio da Ambev através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Câmara Cascudo) junto à Secretaria de Cultura do Governo do Estado RN e à Fundação José Augusto.