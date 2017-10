Etapa Seridó do Tráfego Look 2017, maior concurso de modelos do RN, acontecerá em Currais Novos

Currais Novos foi escolhida para sediar a Etapa Seridó do “Tráfego Look 2017”, um dos maiores concursos de modelos do Norte-Nordeste do país e que neste ano celebra sua 24ª edição.

Coordenado pelo produtor e colunista social George Azevedo, o concurso já revelou grandes modelos que são destaques na publicidade nacional e internacional.

Podem se inscrever rapazes entre 15 e 27 anos e moças entre 13 e 25 anos, que devem anexar na ficha de inscrição duas fotos (rosto e corpo). As inscrições acontecem até o próximo sábado (14) na loja S.Design de Currais Novos ( Rua Juventino da Silveira, 15) e não paga nada. Mais informações com João Bezerra Júnior através do email joaobezerrajunior@gmail.com ou pelo whattsapp (84) 99914-5876.