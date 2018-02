Estudioso explica que mudança repentina no oceano pode gerar chuvas acima da média

Crédito da foto: 24 Horas News

As condições térmicas do Oceano Atlântico Sul na altura da costa do Nordeste mudaram rapidamente nos últimos dias, fato que implica num padrão de chuvas que poderá variar entre a média e valores acima da média esse ano, no semiárido da Paraíba, Ceará e Rio Grande do norte, afirma o estudioso Rodrigo Cézar Limeira.

O pesquisador que indicava desde o início de janeiro, chuvas muito irregulares e abaixo da média na maioria dos municípios do semiárido desses Estados, agora indica um cenário diferente, e mais otimista que os observados nos últimos anos.

Para os pequenos reservatórios o estudioso indica que a grande maioria deles deverá transbordar esse ano, já para a agricultura o pesquisador indica um cenário melhor que o do ano passado. Agora para a maioria dos grandes açudes, a perspectiva é de que armazenem pouca água em 2018, tendo em vista que estão muito secos.