“Estamos inovando na gestão participativa, junto à população”, disse Prefeito Odon Jr na abertura do Projeto “Calçada Cidadã”

A Prefeitura Municipal de Currais Novos iniciou na noite desta quarta-feira (13) o Projeto “Calçada Cidadã”, que pretende apresentar à população as principais ações, projetos, obras e melhorias realizadas pela gestão municipal em 2017, além de debater sobre as dificuldades e desafios do município. No bairro Walfredo Galvão (IPE), o Prefeito Odon Jr e os secretários municipais fizeram uma prestação de contas do trabalho realizado durante o ano, e ouviram diversas reivindicações e sugestões para a gestão municipal. “O espírito do projeto é ter esse contato direto com as comunidades e por isso o nome Calçada Cidadã, sem usar grandes estruturas”, disse o Prefeito Odon Jr. “Mais uma vez estamos inovando na gestão participativa, assim como foi no Orçamento Participativo, sempre buscando estar próximo das pessoas”, comentou. O Vereador Edimilson Souza e o Presidente da Associação dos Moradores do Walfredo Galvão, Seu Zé Piaba, também participaram dos debates.

O Prefeito Odon Jr apresentou um vídeo destacando as principais ações realizadas pelas secretarias e comentou sobre os investimentos realizados no bairro Walfredo Galvão, como a recuperação da quadra do Largo Jr Toscano, iluminação no acesso à UFRN e IFRN, limpeza e manutenção do Poço Tubular que atende ao bairro, além dos vários mutirões de limpeza.