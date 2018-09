Estamos garantindo dignidade”, diz Prefeito Odon Jr na entrega de 127 títulos de moradia

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Moradores do Conjunto Habitacional “Gilberto Lins” no bairro Alto de Santa Rita receberam na noite desta quarta-feira (12) os títulos de posse de suas casas, uma ação da Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) que garantiu à 127 famílias o documento de regularização de suas moradias. Na solenidade, o Prefeito Odon Jr afirmou que esta ação “garante dignidade às famílias”. “Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta ação tão importante, pois estes títulos dão dignidade à muitas famílias que tanto sonhavam com isto”, comentou, ressaltando que a Prefeitura fez justiça social com os moradores que há 12 anos aguardavam esta ação.

A solenidade contou com a presença da Secretária da SEMTHAS, Mércia Silva, do coordenador da SEMTHAS, Wilton Jr, além de assessores técnicos e jurídicos da Secretaria, Vereador Ausônio, Enemilson (Coordenador da SEMOSU), e servidores.

As Unidades Habitacionais do Governo Federal foram construídas em 2006 e não haviam sido entregues com este documento tão importante de posse. Através da Política Nacional de Regularização Fundiária e pela Legislação, estas famílias poderão daqui a poucos anos emitir a primeira escritura pública gratuita de suas moradias.

Este processo de regularização fundiária só foi possível com o trabalho importante da equipe de habitação da SEMTHAS que realizou entrevistas, estudo social das famílias, a situação socioeconômica de cada uma delas, e fez um diagnóstico de vulnerabilidade do bairro e da infraestrutura básica existente. Agora, o setor irá iniciar o processo de regularização de moradias do bairro Dr. José Bezerra de Araújo, e posteriormente, do Conjunto “Nina Salustino” no bairro Dr. Sílvio Bezerra de Melo.