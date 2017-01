Esquadrão anti-bomba trabalha na remoção de explosivos de terminal do BRB

O Esquadrão Anti-bomba da Polícia Militar foi acionado para verificar um objeto que poderia se tratar de uma bomba, na manhã desta terça-feira (24/1). O item está em uma agência do Banco de Brasília (BRB), na quadra 1 do P Sul, em Ceilândia. De acordo com informações preliminares da PM, dois suspeitos entraram no local por volta de 3h40 desta terça-feira, quebraram um terminal e instalaram os explosivos. No entanto, não conseguiram realizar a detonação e fugiram do local. No momento, os policiais analisam qual procedimento será realizado para a remoção do artefato. O local ainda continua isolado.

Fonte Correio Baziliense